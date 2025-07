Obwohl »The Wire« ein Meilenstein in seiner Karriere ist, hat Hollywoodstar Idris Elba die US-Serie bislang nicht gesehen. »Ich habe mir ›The Wire‹ nicht angeschaut«, sagte der 52jährige Brite im Podcast »Good Hang« der Schauspielerin Amy Poehler (53). Elba spielte in der HBO-Kultserie, die Anfang der nuller Jahre im Fernsehen lief, den Drogendealer Russell »Stringer« Bell. Als Poehler ihn fragte, ob er sich jetzt vorstellen könne, die Sendung zu schauen, verneinte er. »Als Stringer Bell starb, starb auch ein Teil von mir mit dieser Figur«, sagte Elba weiter. »Und es ist seltsam für mich, mir das anzusehen.« Er schaue sich allgemein nicht gerne beim Schauspielen zu. »Ich bin lieber dabei, als es mir anzusehen«, sagte Elba. Elba wurde mit den Serien »The Wire« und »Luther« bekannt und spielte danach in Hollywoodfilmen wie »Mandela – Der lange Weg zur Freiheit« oder »Der Dunkle Turm« mit. (dpa/jW)