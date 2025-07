Francisco Seco/AP Photo/dpa

Mindestens 10.000 Menschen haben am Dienstag in Istanbul gegen die Verhaftung von Bürgermeister Ekrem İmamoğlu vor 100 Tagen protestiert. »Wir kämpfen gegen den Faschismus, für die Freiheit!« sagte der Chef von İmamoğlus sozialdemokratischer CHP, Özgür Özel, am Dienstag auf der Kundgebung vor dem Rathaus der türkischen Metropole. İmamoğlu war Mitte März unter Korruptionsvorwürfen festgenommen worden – aus Sicht der Opposition ein haltloser Vorwand, um den wichtigsten Rivalen des rechten Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auszuschalten. (AFP/jW)