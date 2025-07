Lille. Radprofi Niklas Märkl wird zum ersten Mal an der Tour de France teilnehmen. Der niederländische Rennstall Team Picnic PostNL verkündete, dass der 26 Jahre alte Teamkollege des verletzten Routiniers John Degenkolb beim »Grand Départ« der 112. Ausgabe in Lille am Sonnabend startet. Auch der gebürtige Tübinger Marius Mayrhofer wurde von seinem Schweizer Tudor-Team nominiert und steht vor seinem Tourdebüt. In dem Rennstall, der dank einer Wildcard ebenso als Team seine Premiere bei der Rundfahrt gibt, ist der 24jährige der jüngste Fahrer im Aufgebot. »Da wird ein Kindheitstraum Wirklichkeit«, wurde Märkl von der Rheinpfalz zitiert. »Ich freue mich auch riesig, mit Pascal die Tour zu fahren. Er ist einer meiner besten Freunde«, sagte er über Pascal Ackermann, der als zweiter Pfälzer ebenfalls für die dreiwöchige Rundfahrt nominiert ist. Der Sprinter Märkl aus dem Ort Queidersbach, der am Wochenende auch Schauplatz des Straßenrennens der deutschen Meisterschaft war, nahm in diesem Jahr schon am Giro d’Italia teil. Beim Straßenrennen der Radsport-DM wurde Märkl 22. Der Augsburger Georg Zimmermann siegte in der Pfalz und geht bei der Tour mit dem Meistertrikot an den Start. (dpa/jW)