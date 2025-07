Berlin. Die Berliner Basketballerin Satou Sabally wird für ihre starken Leistungen belohnt und darf zum dritten Mal in ihrer Karriere beim All-Star-Game der WNBA auflaufen. Sabally, bereits 2021 und 2023 beim Showspiel dabei, hat es bei der Wahl wie schon vor zwei Jahren in die Startformation geschafft. Das gab die US-amerikanische Frauenprofiliga bekannt. Sabally landete mit 456.025 Fanstimmen auf Platz 14 eins ging an Topstar Caitlin Clark von Indiana Fever mit über 1,2 Millionen Stimmen. (sid/jW)