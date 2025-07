Die Schauspielerin Monika Hansen ist tot. Sie starb am 26. Juni, wie die Agentur ihrer Tochter Meret Becker am Dienstag bestätigte. Hansen wurde 83 Jahre alt. Sie war auf zahlreichen Theaterbühnen zu sehen, etwa am Schauspielhaus Bochum, am Staatstheater Kassel oder am Berliner Renaissance-Theater. Seit den 1990ern spielte sie auch in TV- und Kinoproduktionen mit, etwa in »Märzmelodie« (2008) oder zuletzt in »Rex Gildo« (2021) von Rosa von Praunheim. Zudem wirkte sie in zahlreichen Folgen von »Polizeiruf 110« mit. Bis 1971 war Hansen mit dem Schauspieler Rolf Becker verheiratet. 1964 wurde Sohn Ben geboren, 1969 Tochter Meret. Später heiratete sie den Schauspieler Otto Sander. (AFP/jW)