Stringer/REUTERS

Bei einer Explosion in einer indischen Chemiefabrik in Sangareddy sollen laut Behörden mindestens 36 Menschen gestorben sein. Die Rettungsmaßnahmen dauerten weiter an, sagte der Oberste Minister des Bundesstaates Telangana, Revanth Reddy, am Dienstag bei einem Besuch am Unglücksort. Nach Angaben des Ministers hielten sich zum Zeitpunkt der Explosion am Montag 143 Menschen in der Fabrik des Arzneimittelherstellers Sigachi Industries auf. In Indien kommt es immer wieder zu Industrieunfällen, da viele Unternehmen die Sicherheitsvorschriften nicht einhalten. (AFP/jW)