Linden. Radprofi Georg Zimmermann hat zum ersten Mal die deutsche Straßenradmeisterschaft gewonnen. Der 27jährige Augsburger trotzte am Sonntag den hohen Temperaturen und den insgesamt 3.330 Höhenmetern in der Pfalz und sicherte sich im Ort Linden in der Nähe von Kaiserslautern im Sprint einer kleinen Gruppe das Meistertrikot. Zimmermann bestreitet ab kommendem Sonnabend seine fünfte Tour de France. (dpa/jW)