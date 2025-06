Frankfurt am Main. Der FDP-Politiker Otto Fricke wird neuer Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Der 59jährige soll zum 1. September den derzeit vakanten Posten übernehmen, wie die Dachorganisation mitteilte. Fricke tritt die Nachfolge von Torsten Burmester (SPD) an. Der DOSB hatte in Burmesters Kandidatur für das Amt des Kölner Oberbürgermeisters einen Interessenkonflikt gesehen und sich Ende 2024 von ihm getrennt. (dpa/jW)