Das Jüdische Museum Berlin soll für das laufende Jahr 550.000 Euro zusätzlich vom Bund bekommen. Damit plane er in seinem Kulturetat 2025, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei seinem Antrittsbesuch im Museum. Trotz knapper Finanzen stärke die Bundesregierung das Museum. »Wir fördern die Sichtbarkeit jüdischen Lebens und seine feste Verankerung in unserer Gesellschaft«, erklärte Weimer. Das Museum sei »eine Stimme gegen das Vergessen, ein Raum gelebter Vielfalt und ein Bollwerk gegen Antisemitismus«. Die Stiftung Jüdisches Museum Berlin erhält den Angaben zufolge schon jetzt jährlich rund 24 Millionen Euro aus dem Kultur- und Medienetat der Bundesregierung. 2024 kamen demnach mehr als 650.000 Menschen in das Museum. (dpa/jW)