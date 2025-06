Pablo Sanhueza/REUTERS

Ein Anhänger der Kommunistischen Partei Chiles (PCCh) wartet am Sonntag (Ortszeit) auf den Moment, da die frühere Arbeitsministerin Jeannette Jara vor die Menge tritt. Zuvor hatte sich die Kommunistin bei den Präsidentschaftsvorwahlen des regierenden Linksbündnisses in Chile mit 60 Prozent der Stimmen deutlich gegen alle Mitbewerber durchgesetzt. Erstmals in der Geschichte des Landes schickt damit ein Wahlbündnis ein Mitglied der PCCh als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen. Die erste Runde der Wahl ist für den 16. November geplant. (AFP/jW)