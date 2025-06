Hamburg. Der Investor Klaus-Michael Kühne will 7,5 Prozent seiner Anteile am Fußballbundesligisten Hamburger SV verkaufen. T-online.de und dem Hamburger Abendblatt bestätigte der 88jährige einen entsprechenden Bericht der Bild. Der potentielle Käufer wurde namentlich nicht genannt, soll aber bereits im Umfeld des HSV aktiv sein. Der Hamburger Milliardär und Unternehmer Kühne besitzt bislang circa 21 Prozent der Anteile. Die Mehrheit an der KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) hat noch der HSV e. V. mit mehr als 70 Prozent. (dpa/jW)