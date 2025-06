Boulder/Quito. Der Radfahrer Richard Carapaz (32) aus Ecuador wird aufgrund einer Erkrankung nicht an der Tour de France teilnehmen. Das teilte sein Team EF Education – Easypost am Sonnabend mit. Der Gesamtdritte des diesjährigen Giro d’Italia leidet an einer Darminfektion und soll sich in der Heimat auskurieren. Die Tour de France beginnt am 5. Juli, Carapaz hatte dort im vergangenen Jahr eine Etappe und auch die Gesamtbergwertung gewonnen. »Das Timing könnte nicht schlechter sein. Wir wissen, wie viel die Tour ihm bedeutet«, sagte Rennstallchef Jonathan Vaughters. In der vergangenen Woche habe Carapaz plötzlich Bauchschmerzen verspürt und starkes Fieber entwickelt. (sid/jW)