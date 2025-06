Bratislava. Knappe Niederlage gegen England: Die deutsche U- 21-Fußballnationalmannschaft der Männer ist nach einem 2:3 in der Verlängerung des Finales nur Vizeeuropameister. In einem rasanten Spiel gegen den Titelverteidiger gelang es dem Team mit großer Moral, zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand zu drehen. Es war die erste Niederlage seit exakt zwei Jahren für das Team von Trainer Antonio Di Salvo. Joker Jonathan Rowe (92.) sorgte in der slowakischen Hauptstadt Bratislava für den späten K. o. der deutschen Mannschaft. Die Mainzer Nelson Weiper (45.+1) und Paul Nebel (61.) hatten in der regulären Spielzeit den frühen 0:2-Rückstand durch Harvey Elliott (5.) und Omari Hutchinson (25.) noch ausgeglichen. Kurios: Die zuvor letzte Niederlage hatte die U 21 bei der EM 2023 kassiert – ebenfalls am 28. Juni, ebenfalls gegen England. Der deutsche Stürmer Nick Woltemade wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig des Turniers. (sid/jW)