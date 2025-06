»Kämpfe verbinden! In Gedenken an Halim Dener«. Kundgebung. Am 30. Juni 1994 wurde der kurdische Jugendliche von einem Polizisten beim Plakatieren in Hannover erschossen. Sein Tod löste heftige Proteste und eine jahrelange Auseinandersetzung über die Umstände und die Verantwortung der Polizei aus. Montag, 30.6., 19 Uhr. Ort: Steintor, Georgstraße, Hannover. Veranstalter: Kampagne Halim Dener Hannover

»Revolution für das Klima«. Buchvorstellung mit Diskussion. Christian Zeller macht deutlich, warum es eine revolutionäre Umgestaltung braucht. Montag, 30.6., 19.30 Uhr. Ort: GIKS, Kirchtorplatz 4, Dorfen. Veranstalter: AG International Dorfen

»Gefängnis ist zum Verbrennen«. Buchvorstellung mit Diskussion. Die Aktivistin Ella wurde 2020 bei der Rodung des Dannenröder Waldes von kletternden Polizisten gewaltsam von einer Traverse gezerrt. Danach wurde sie beschuldigt, Beamte angegriffen zu haben – und verbrachte anderthalb Jahre im Gefängnis. Dienstag, 1.7., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Regenbogenfabrik, Lausitzer Straße 22, Berlin

»Politische Arbeit im Betrieb – Rechtliche Möglichkeiten ausschöpfen«. Beratung mit Rechtsanwalt Daniel Weidmann. Du bist im Betrieb aktiv oder willst es werden und fragst dich, was rechtlich eigentlich geht? Wie lässt sich der eigene Handlungsspielraum im Betrieb erweitern – ohne in rechtliche Fallen zu tappen? Dienstag, 1.7., 19 Uhr. Ort: Centro Sociale, Sternstraße 2, Hamburg. Veranstalter: Netzwerk Arbeitskämpfe Hamburg