Die Modejournalistin Anna Wintour (75) zieht sich nach fast 40 Jahren als Chefredakteurin der US-Vogue zurück. Globale Redaktionsleiterin der Modezeitschrift sowie höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast werde Wintour aber bleiben, teilte eine Sprecherin des Verlags der dpa in New York mit. Für die US-Ausgabe der Modezeitschrift Vogue werde ein neuer Chefredakteur oder eine Chefredakteurin gesucht. Wintour ist seit 1988 Chefredakteurin der US-Vogue gewesen. Mit großer, dunkler Sonnenbrille und messerscharf geschnittenem Bob hat sie sich über die Jahre selbst zur Marke mit Wiedererkennungswert gemacht – verewigt auch in dem Film »Der Teufel trägt Prada« von 2006. (dpa/jW)