tekk trio Gibt was zu erleben mit dem TEKK-Trio

Am 1. Juli 2025 heißt es in der Berliner Maigalerie: »jW goes Jazz«. Das TEKK-Trio um den Gitarristen Jörg Schippa betritt die Bühne. Schippa, ein erfahrener, bermerkenswert innovativer Musiker, hat sich in der deutschen Jazzszene einen klangvollen Namen gemacht. Er verbindet traditionellen Jazz mit modernen, experimentellen Sounds, Einflüsse aus E-Musik und Avantgarde sind nicht zu überhören.

Schippas musikalische Reise begann bereits in den 80ern, da kommt was zusammen, zahlreiche Projekte (Kiosk, Schikane, UnbedingT), Auftritte, na klar, ohne geht es nicht im Jazz. Seit mehr als einer Dekade ist er Mitglied im Orchester von Hannes Zerbe, dem Kurator der jW-Jazzreihe.

Beim TEKK Trio improvisiert er mit Saxophonistin Silke Eberhard und Bassist Horst Nonnenmacher – man kennt sich gut, teilt eine Vision. Die Liveauftritte des Trios sind so legendär wie dynamisch. Eine Welt der Klangfarben und Rhythmen entführt den Zuhörer: rockig, melodiös, bizarr. Nicht ohne Humor das alles. (jW)