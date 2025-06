IMAGO/ABACAPRESS

Am Freitag wird sich US-Milliardär Jeff Bezos in Venedig trauen lassen. Er mietete dafür nicht eine Kapelle, sondern gleich die Stadt. Die für 200 Gäste ausgelegte Feier soll an verschiedenen Orten stattfinden, die Sicherheitsvorkehrungen sind streng, Teile Venedigs zum Sperrgebiet erklärt worden. Bezos soll insgesamt drei Millionen US-Dollar an die Stadt gezahlt haben. Das Bild zeigt ein von der örtlichen Polizei abgeführtes Mitglied der Gruppe »Extinction Rebellion«, die auf der Piazza San Marco gegen die Hochzeit protestiert hatte. (jW)