Neu-Ulm. Die Basketballer des FC Bayern München haben ein fünftes Finalspiel um die deutsche Meisterschaft erzwungen. Die Münchner gewannen am Dienstag die vierte Partie im Best-of-Five-Modus bei Ratiopharm Ulm überraschend klar mit 67:53 und glichen in der Finalserie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt somit am Donnerstag in München. Ulms Nelson Weidemann, der mit 13 Punkten bester Scorer seines Teams war, meinte: »Hätten wir es heute gewonnen, wäre es vielleicht ein bisschen zu süß gewesen.« (dpa/jW)