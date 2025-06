Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutschen sind stinkend faul. Am Tag, in der Woche, im Leben – stets arbeiten sie zu kurz. Diese Mär brachte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am 18. Mai 2025 via Bild und AFP einmal mehr unters Volk. Dabei bezogen sich die Pseudowissenschaftler des unternehmerfinanzierten IW – genauer betrachtet sind es Lobbyisten und Stichwortgeber für aggressive Kampagnen – auf OECD-Zahlen, die ausdrücklich als nicht vergleichbar gekennzeichnet waren.

Die restlichen Leitmedien der freiheitlich-demokratischen Bananenrepublik übernahmen die Bezeichnung »Studie« für die zusammengestümperte IW-Meldung. Klingt nach Wissenschaft. War aber eine Falschmeldung, die sich rasant verbreitete und abends schon Aufmacher der Tagesthemen war: »Deutschland, das Null-Bock-Land«.

War hier die Stoßrichtung, den Achtstundentag zu schleifen und Teilzeitbeschäftigte aufs Korn zu nehmen, die frech Vollzeitarbeit verweigern (Work-Life-Balance, haha!), so waren im Juni die Rentner dran. 0,9 Millionen Babyboomer haben es laut IW-»Studie« gewagt, der Plackerei »vorzeitig« adieu zu sagen. Sie haben entweder 45 Jahre Arbeit auf dem Buckel. Oder sie nahmen trotz mindestens 35 Versicherungsjahren hohe Rentenabzüge in Kauf. So oder so ist der Luxus, sich das Leben mit weniger Arbeit zu versüßen, teuer erkauft.

Für die IW-Autorinnen Stefanie Seele und Ruth Maria Schüler allerdings nicht teuer genug. Sie fordern, die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und noch höhere Abzüge bei Rentenbezug vor der Regelaltersgrenze. Babyboomer sind laut statistischem Bundesamt übrigens die Jahrgänge 1957–1968. Beim IW rechnet man jedoch großzügig von 1954–1969.

Zum 1. Juli 2023 gab es in Deutschland 21,229 Millionen Rentner. Das Gros der Rentner erhält zwischen 300 und 1.800 Euro Rente. Das Elend ist dabei mehr als real: 36,2 Prozent der Rentnerinnen in den alten Bundesländern erhalten weniger als 600,- Euro Rente monatlich. Bei den Männern sind es 20,5 Prozent.

Hinzuverdienen ist bei einem Rentenniveau von 48 Prozent für viele kein Lifestyle. Die IW-Autorinnen scheinen jedoch erbost, dass jeder fünfte Rentenbezieher des Jahrgangs 1959 aus der Gruppe derer, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, neben der Rente arbeitet. Das scheint also auch wieder nicht richtig zu sein. Die unbarmherzigen Damen des IW sehen Indizien für »Mitnahmeeffekte« – anstatt die fleißigen Rentner zu loben.

Was aber soll der von Unternehmerverbänden finanzierte Budenzauber? Ältere Bewerber werden oft gar nicht geschätzt. Im Gegenteil: Die Generation Babyboomer wurde massenhaft aus Jobs gekegelt. Ihre alten Verträge galten als zu teuer. Unzählige unbefristete und tarifgebundene Angestellte wurden durch Minijobber ersetzt. Tariflose Tochterfirmen und Leiharbeit steigerten Gewinne. Da passt, dass Finanzminister Klingsbeils Chefberater Jens Südekum (Ökonom der Uni Düsseldorf) den Kündigungsschutz für Ältere schleifen will.

Dabei wankt die deutsche Wirtschaft nicht, weil Menschen 45 Jahre lang Mehrwerte geschaffen haben. Sie taumelt, weil Besitzstandswahrer, Absahner und Nieten in Nadelstreifen in Unternehmen und Politik falsche Entscheidungen getroffen haben. Die Rentenkasse ist nicht wegen der Rentner strapaziert, sondern weil nur rund 40 Millionen einzahlen und große Gehälter per Beitragsbemessungsgrenze geschont werden. Soll die Rentenkasse zusätzlich durch kurzen Rentenbezug entlastet werden? Schließlich verkürzt jedes zusätzliche Jahr Arbeit die Lebenserwartung.

Die Mindestversorgung für Beamte mit wenigen Dienstjahren liegt aktuell übrigens bei 2.083,22 Euro/Monat. Hierzu reichen fünf Jahre Dienst. Klingt kommod. Kein Wunder, dass nur 20 Prozent der Beamten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze arbeiten.Unseren Autoren gehören zur »Aktion gegen Arbeitsunrecht« und moderieren den Podcast Arbeitsunrecht FM.