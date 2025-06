Mehr als sechs Jahre nach dem verheerenden Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame erhält der Spitzturm seine Statuen zurück. Als erste Statue kehrt der Heilige Paulus auf den Turm Viollet-le-Duc zurück, wie das für den Wiederaufbau zuständige Établissement Public auf Facebook mitteilte. Auch die Statuen der elf weiteren Apostel und der vier Evangelisten sollen bald wieder am Pariser Himmel zu sehen sein. Die Kathedrale war im Frühjahr 2019 bei einem desaströsen Brand schwer beschädigt worden. Der gesamte Dachstuhl, der Spitzturm und ein Teil des oberen Gewölbes wurden zerstört. Die Statuen waren wenige Tage vor dem Brand für Restaurierungsarbeiten abgenommen worden und blieben so unversehrt. Das Feuer im Herzen der französischen Hauptstadt hatte weltweit für Bestürzung gesorgt. Die Kathedrale wurde im vergangenen Dezember wiedereröffnet, einige Arbeiten dauern jedoch an. (dpa/jW)