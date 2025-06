David 'Dee' Delgado/REUTERS Nicht nur träumen, sondern auch gut leben können: Linkskandidat Zohran Mamdani auf einer Wahlkampfveranstaltung (New York, 25.6.2025)

Mit diesem Sieg hatte anscheinend niemand gerechnet. Bei den Vorwahlen der Demokraten für das Bürgermeisteramt in New York City hat sich mit 43 Prozent der Stimmen ein angeblicher Außenseiter durchgesetzt: der 33jährige Zohran Mamdani, der sich als »demokratischen Sozialisten versteht« und bisher im Stadtparlament den Bezirk Queens vertritt. Der zuvor favorisierte Andrew Cuomo, der in Umfragen lange vorn gelegen hatte, obwohl ihm mehrfach sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren, kam am Dienstag (Ortszeit) lediglich auf 36 Prozent.

Prominente Unterstützer gratulierten Mamdani. »Du hast das politische, wirtschaftliche und mediale Establishment herausgefordert und gewonnen«, schrieb laut AFP der linke unabhängige Senator Bernie Sanders, der zweimal mittels parteiinterner ­Intrigen daran gehindert worden war, sich für die Demokraten um die Präsidentschaft zu bewerben. »Milliardäre und Lobbyisten haben Millionen investiert, um dich zu bekämpfen. Und du hast gewonnen«, gratulierte auch Alexandria Ocasio-Cortez auf X. Sie ist Mitgründerin des sogenannten Squad, einer Gruppe progressiver demokratischer Abgeordneter im US-Kongress.

Zohran Kwame Mamdani, wie sein Name vollständig lautet, ist Sohn der indischen Filmregisseurin Mira Nair und des ugandischen Politikwissenschaftlers Mahmood Mamdani. Sein zweiter Vorname »Kwame« erinnert an den früheren ghanaischen Präsidenten Kwame Nkrumah, einen Vorkämpfer des Panafrikanismus. Mamdani ist bekannt für seine propalästinensische Haltung. Den israelischen Krieg gegen Gaza bezeichnet er als »Völkermord«. Im Wahlkampf hat er sich vor allem auch den drängenden sozialen Pro­blemen der Ostküstenmetropole zugewandt und stellt unter anderem eine Mietpreisbremse und kostenlosen Nahverkehr in Aussicht.

Im Unterschied zu den Demokraten haben die Republikaner keine Vorwahl durchgeführt. Sie entschieden vielmehr von oben, den 71jährigen Curtis Sliwa ins Rennen zu schicken. Der Gründer der Bürgerwehr »Guardian Angels« war allerdings bei den zurückliegenden Wahlen 2021 dem Demokraten Eric Adams unterlegen, der sein Bürgermeisteramt bei der Wahl am 4. November als Unabhängiger verteidigen will, durch einschlägige Affären jedoch vom Geruch der Korruption umweht ist.