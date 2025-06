Brian Inganga/AP Photo/dpa

Die Regierung Kenias hat am Mittwoch alle Rundfunksender angewiesen, ihre Liveberichterstattung über oppositionelle Kundgebungen einzustellen. Gedenkmärsche zur Erinnerung an die Proteste vor einem Jahr, bei denen mindestens 60 Menschen getötet worden waren, schlugen am Mittwoch in Gewalt um. Tausende hatten sich in Nairobi versammelt. Demonstranten entzündeten Feuer und warfen mit Steinen auf Polizisten. Diese wiederum setzten Tränengas ein. Medien hatten zuvor aufgedeckt, dass die Polizei gezielt Schläger gegen Demonstranten mobilisiert hatte. (AFP/jW)