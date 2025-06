Oklahoma City. Die Oklahoma City Thunder sind neuer NBA-Meister. Das Team bezwang am Sonntag im entscheidenden und in der zweiten Halbzeit deutlichen siebten Spiel der Finalserie die Indiana Pacers zu Hause 103:91 und holte damit den notwendigen vierten Sieg. Für die Franchise ist es die erste Meisterschaft seit dem Umzug nach Oklahoma City – als Seattle Supersonics hatte man 1979 den Titel schon einmal geholt. Die Indiana Pacers müssen dagegen weiter auf den Premierensieg warten. In der NBA war es erst das 20. Mal, dass es in einer Finalserie sieben Spiele zur Entscheidung brauchte. Bester Werfer im letzten Duell der Finalserie war OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander mit 29 Punkten. Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein (OKC) verbuchte sieben Punkte und holte neun Rebounds. Er ist damit erst der zweite deutsche Basketballprofi, der die NBA-Meisterschaft gewonnen hat. Dirk Nowitzki hatte 2011 mit den Dallas Mavericks den Titel geholt. (dpa/jW)