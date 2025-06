Israel intensiviert seine Bestrebungen, einen Umsturz in Iran herbeizubomben. Am Montag zerstörten die israelischen Streitkräfte mit einem Luftangriff das Eingangstor des berüchtigten Evin-Gefängnisses, in dem insbesondere Regierungsgegner festgehalten werden. Ziel war es offenbar, ihnen ein Entkommen zu ermöglichen, um die iranische Opposition zu unterstützen und innere Unruhen zu schüren. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz berichtete darüber hinaus, es seien das Hauptquartier der Basidsch-Miliz und das Hauptquartier der Revolutionsgarden für innere Repression attackiert worden. Schon vor mehreren Tagen hatte Israel das Hauptquartier der Polizei in Teheran attackiert. Die Angriffe – gepriesen als Schläge gegen Institutionen, die für brutale Repression berüchtigt sind – schwächen systematisch die Fähigkeit der Regierung, im Krieg die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten und Chaos zu verhindern.

Bereits am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump in Sachen Regime-Change eine offene Kehrtwende vollzogen. Hatte seine Regierung bislang jeden Plan abgelehnt, einen Umsturz in Teheran herbeizuführen, so postete Trump nun, wenn »das gegenwärtige iranische Regime« nicht in der Lage sei, »Iran wieder großartig zu machen« (»Make Iran Great Again«), »warum sollte es dann keinen Regime-Change geben?« Allerdings kamen aus Washington weiter widersprüchliche Signale. So wurden die Mitarbeiter des persischsprachigen Dienstes des regierungsfinanzierten Senders ­Voice of America, die erst vor einer guten Woche aus ihrem Zwangsurlaub gerufen worden waren, um Iran mit prowestlicher Agitation zu beschallen, am Freitag gemeinsam mit mehr als 600 Angestellten des Senders endgültig entlassen.

Unterdessen haben der in den USA ansässige Sohn des Schahs und »Kronprinz« Reza Pahlavi sowie die in Frankreich ansässige Vorsitzende der Volksmudschaheddin Maryam Rajavi ihre Aufrufe zum Sturz der Regierung wiederholt. Pahlavi kann dabei auf Unterstützung seitens der westlichen Staaten setzen. Im April 2023 hatte er Israel besucht und dort Mitglieder der Regierung getroffen. Im Februar 2025 hatte die Münchner »Sicherheitskonferenz« eine Einladung an ihn erst in letzter Minute zurückgezogen. Pahlavi ist allerdings im Iran selbst ähnlich unpopulär wie die Volksmudschaheddin.