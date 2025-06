IMAGO/UPI Photo

Nach mehr als 100 Tagen Haft konnte Mahmoud Khalil am Sonntag (Ortszeit) zum ersten Mal wieder an einem palästinasolidarischen Protest teilnehmen. Auf der Kundgebung in New York City betonte er, dass er weiter für die Freiheit der Palästinenser eintreten werde. Wegen seines Aktivismus war der palästinensische Student der Columbia University am 8. März von der US-Einwanderungsbehörde ICE verhaftet worden. Am Freitag wurde er entlassen. Auf der Demonstration kritisierte er auch die Universitätsverwaltung, die derzeit versuche, 15 weitere Studenten der Hochschule zu verweisen. (jW)