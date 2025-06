Bukarest. Die deutschen U19-Fußballer haben trotz dreimaliger Führung den Einzug ins Finale der Europameisterschaft in Rumänien verspielt. Ohne den gelbgesperrten Trainer Hanno Balitsch an der Seitenlinie verlor die Auswahl des Deutschen Fußballbundes das turbulente Halbfinale in Bukarest gegen Titelverteidiger Spanien unglücklich mit 5:6 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Allein in der Nachspielzeit fielen dabei drei Tore. Vierfachtorschütze Pablo Garcia zerstörte mit seinem Treffer in der 119. Minute den deutschen Traum vom vierten EM-Titel nach 1981, 2008 und 2014. (dpa/jW)