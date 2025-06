Maxar Technologies/Handout via Reuters Satellitenbild der Urananreicherungsanlage in Isfahan (29.3.2025)

Teheran. Mehrere Stunden nach dem Beginn des israelischen Angriffskriegs gegen Iran haben iranische Medien am Freitag abend eine »enorme Explosion« in der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes gemeldet. In der Metropole, in der eine wichtige Atomanlage steht, sei eine schwere Explosion zu hören gewesehen, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Über Gefahren für die Bevölkerung der 1,9-Millionen-Einwohner-Stadt wurde zunächst nichts bekannt.

Israel hatte am Morgen einen beispiellosen Überfall auf den Iran gestartet: Rund 200 Kampfflugzeuge bombardierten nach Armeeangaben Ziele in Teheran, die Atomanlage Natans sowie mehrere Militäranlagen. Über der Hauptstadt Teheran fing die iranische Luftabwehr am Abend mehrere »Geschosse« ab, wie die Nachrichtenagenturen IRNA und ISNA meldeten. Der israelische Armeechef Ejal Samir hatte am Abend verkündet, Israel setze seinen Angriff auf den Iran »mit voller Kraft« fort.

Im Windschatten des von Israel mit langer Hand und US-amerikanischer Schützenhilfe vorbereiteten Angriffs auf Iran verstärkte Israel am Freitag auch seinen Völkermord in Gaza. Wie in sozialen Netzwerken berichtet wurde, weist eine aktuelle Evakuierungsaufforderung der israelischen Armee an die Einwohner des Küstenstreifens nur noch einen kleinen Landstreifen als »sicher« aus. In der Westbank wurde über palästinensische Gemeinden eine Ausgangssperre verhängt, während Sicherheitsmaßnahmen für ultrarechte Siedler verstärkt wurden. (AFP/jW)