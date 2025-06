Stephanie Lecocq/File Photo/Reuters Die Bestimmungen der USA machen zahlreichen Wahlberechtigten den Urnengang sehr schwer (Paris, 21.10.2024)

Boston. US-Präsident Donald Trump kann die von ihm angestrebte Reform des Wahlsystems zunächst nicht umsetzen. US-Bezirksrichterin Denise Casper in Boston kommt zu dem Schluss, dass der Präsident nicht die Autorität besitze, Änderungen an den Bundeswahlen und den Wahlverfahren der Bundesstaaten anzuordnen. 19 demokratisch geführte Bundesstaaten waren gegen ein von Trump am 25. März unterzeichnetes Dekret vorgegangen. Trump hatte bereits seit längerem Zweifel an der Integrität des US-Wahlsystems geäußert. Nach seiner Vorstellung müssten Wähler einen Nachweis erbringen, dass sie US-Staatsbürger sind. Zudem dürften Bundesstaaten nach dem Wahltag eingegangene Briefwahlstimmen nicht mehr zählen. (Reuters/jW)