Račice. Die Paris-Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke haben sich auch bei der Europameisterschaft in Račice als unschlagbares Duo erwiesen. Im Kajak-Zweier über 500 Meter gewannen sie in einem knappen Rennen vor dem Gastgeberboot aus Tschechien. Auf Rang drei kam Italien. Bei den Frauen holten in derselben Bootsklasse Paulina Paszek und Pauline Jagsch EM-Silber. Das Duo musste knapp den Polinnen den Vortritt lassen. Auf Rang drei paddelten die Ungarinnen. Im Kanadier-Einer über 500 Meter musste sich Exweltmeister Conrad Scheibner beim Sieg des Tschechen Martin Fuksa mit Rang sieben zufriedengeben. (dpa/jW)