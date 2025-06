SoZ

In der Juniausgabe der SoZ ruft Gisela Notz Debatten und Veranstaltungen im von der UNO ausgerufenen »Internationalen Jahr der Frau« 1975 in Erinnerung. Christine Poupin schreibt über die Verkehrswende in Frankreich, die sich in vielerlei Hinsicht »an den privaten Profitinteressen bricht«. Heiner Monheim stellt unter der Überschrift »Langsamer, leichter, dezentraler« ein Konzept »für den Schienenverkehr von morgen« vor. Er betont unter anderem: »Die Zukunft fährt elektrisch. Im deutschen Netz gibt es einen großen Nachholbedarf an Elektrifizierung, der umgehend abgearbeitet werden muss.« Langfristig seien »komplett elektrifizierte Netze nötig«. Holger Deilke schreibt über die Auflösung der Organisationsstrukturen der PKK, Ayse Tekin über die Jugendbewegung in der Türkei. Jürgen Meier untersucht die ideologische »Kriegsvorbereitung an der Heimatfront«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 40, Nr. 6, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

iz3w

Die neue Ausgabe der Zeitschrift des »Informationszentrums 3. Welt« enthält Beiträge zur politischen Lage in der Türkei, zu ökologischen Folgen der deutschen Kolonialzeit in Kamerun, zur konfliktträchtigen Ausweitung des Kupferbergbaus in Peru, zur Entwicklung in Ecuador »zwischen Bananen, Drogenhandel und Gewalt« und zur Frage, was staatliche Finanzierung mit sozialen Bewegungen macht. Schwerpunkt des Heftes sind Beiträge zum Thema »Festung Deutschland«. (jW)

iz3w, Nr. 409 (Juli/August 2025), 50 Seiten, 7 Euro, Bezug: Aktion Dritte Welt e. V., Informationszentrum 3. Welt, Kronenstr. 16 a, 79100 Freiburg, E-Mail: info@iz3w.org

Mitteilungen

Im Juniheft der Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke schreibt Jochen Willerding über »Bidens Krieg« in der Ukraine. Wolfram Adolphi erinnert an den Beginn des Koreakrieges vor 75 Jahren. Norman Paech beschäftigt sich mit der nunmehr 80 Jahre alten Charta der UNO. Dokumentiert werden Diskussionsbeiträge der KPF-Bundeskonferenz im April. (jW)

Mitteilungen, Heft 6/2025, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de