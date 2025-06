Unter diesem Motto protestierten am Sonnabend in Berlin Zehntausende auf der bislang wohl größten Demonstration gegen den Genozid der israelischen Armee in Gaza sowie die deutsche Beihilfe. Für den Umzug war bundesweit mobilisiert worden. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Demonstranten, die Polizei zählte 12.000. Nach fast 22 Monaten Krieg mit rund 60.000 getöteten Palästinensern hatte endlich auch Partei Die Linke mit zum Protest aufgerufen. Bei der Abschlusskundgebung kam es zu Übergriffen der Polizei, rund 50 Demonstranten wurden festgenommen. (jW)