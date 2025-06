In der Aktionspartei (PdA) sammelten sich im Rahmen der sich ab Juli 1942 formierenden antifaschistischen Einheitsfront Mitglieder der 1929 in Frankreich entstandenen antifaschistischen Vereinigung »Giustizia e Liberatà« (Gerechtigkeit und Freiheit), die in den Reihen der Internationalen Brigaden in Spanien kämpfte. Carlo Rosselli, einer ihrer Führer, hatte die prophetische Losung »Heute in Spanien, morgen in Italien« verkündet. Er wurde am 9. Juni 1937 gemeinsam mit seinem Bruder Nello in französischen Bagnoles-de-l’Orne (Normandie) von Agenten des Mussolini-Geheimdienstes SIM ermordet.

Die radikal-demokratische, kleinbürgerliche PdA scharte Kreise der Mittelschichten um sich und wirkte eng mit IKP und ISP zusammen. Der Gründungskongress wählte Ferruccio Parri zum Vorsitzenden. In den Reihen des im September 1943 gebildeten Nationalen Befreiungskomitees leitete er das Komitee für Norditalien, das nach der Befreiung Mailands am 27. April 1945 den Ausnahmezustand ausrief, die Macht übernahm und ein Tribunal bildete, das Mussolini und weitere führende Faschisten, die sich weigerten, zu kapitulieren, zum Tode verurteilte. Auf Weisung Parris wurde der auf der Flucht zur Schweizer Grenze festgenommene »Duce« am 29. April in Giulino di Mezzegra am Comer See zum Tode verurteilt und von einem Kommando der Garibaldi-Brigaden der IKP unter Oberst Walter Audisio gemeinsam mit seiner Geliebten Clara Petacci und 15 weiteren Anhängern hingerichtet.