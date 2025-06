Der iranische Rapper Tumadsch Salehi ist nach Angaben seiner Unterstützer von den Behörden im Iran festgenommen worden. Der Rapper sei auf der Insel Kisch an der iranischen Südküste festgenommen worden, erklärten sie am Donnerstag auf Salehis Accounts bei den Onlinediensten X und Instagram. Salehi ist ein scharfer Kritiker der Führung der Islamischen Republik, er war im vergangenen Jahr zum Tode verurteilt worden, bevor das Urteil zwei Monate später wieder aufgehoben wurde. Der 34jährige hat die israelischen Angriffe auf sein Land ebenso hart kritisiert wie das Unvermögen der iranischen Regierung, die eigene Bevölkerung zu schützen. Amnesty International erklärte am Mittwoch, die iranischen Behörden hätten nach den jüngsten militärischen Angriffen Israels »mit Beschränkungen des Internets, Festnahmen von Journalisten und Dissidenten im Land« reagiert. (dpa/jW)