Vadim Ghirda/AP Photo/dpa

Das Schweigen während der Massenkundgebung am Mittwoch abend in Bukarest ist ohrenbetäubend – es ist eine Demonstration, die die zunehmende Gewalt gegen Frauen in Rumänien anklagt. Der bereits 26. Femizid seit Anfang des Jahres brachte Tausende Menschen auf die Straße. Ein Mann hatte am Montag seine schwangere Partnerin, eine Mutter von zwei Kindern, vor den Augen ihrer Familie getötet. »Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Stimmen der Opfer gehört werden«, sagte Rumäniens Präsident Nicușor Dan laut Radio România Internaţional. (jW)