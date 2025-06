IMAGO/Europa Press

Metallarbeiter in der andalusischen Hafenstadt Cádiz sind im Streik. Im Arbeitsausstand für einen neuen Tarifvertrag. Den verweigern ihnen die Kapitalbosse bislang. Am Mittwoch protestierten Malocher vor Werkstoren und im Hafengebiet, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Metaller unterbrachen etwa den Bahnverkehr zwischen Sevilla und Cádiz und errichteten auf Straßen Barrikaden mit brennenden Mülltonnen (Foto). Die Einsatzkräfte schossen ihrerseits mit Tränengaskartuschen in die Menge. (jW)