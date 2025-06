»Was bleibt von den 90ern? Wie 1989 und die Folgejahre erinnern und Gegenwartsdeutungen prägen«. Wie hängen heutige Sichtweisen auf die DDR und 1989 mit den 90er Jahren zusammen? Welche Geschichten werden erzählt – und welche vergessen? Woran erinnern wir uns, warum und wie? Im Dialoggespräch und in der Sonderausstellung »Zwischen Aufbruch und Abwicklung. Die 90er in Leipzig« stehen vielfältige Perspektiven auf die DDR, den Umbruch und die Transformation im Mittelpunkt. Do., 19.6., 15 Uhr. Ort und Veranstalter: Stadtgeschichtliches Museum, Haus Böttchergäßchen 3, Leipzig

»Kriegstüchtig? – Nie und nimmer!« Mit jW-Autor Jörg Kronauer. China, der globale Süden und das Ende der westlichen Vorherrschaft. Do., 19.6., 19 Uhr. Ort: Raum, Mehringdamm 20, Berlin. Veranstalter: Arbeitskreis gegen den Krieg der Reichen

»11. Recht-auf-Stadt-Forum«. Es treffen sich Initiativen aus ganz Deutschland. Angesichts des immer stärkeren Rechtsradikalismus, des klimapolitischen Rollbacks und immer krasserer sozialer Ungleichheiten ist der Widerstand dagegen sehr kräftezehrend. Das Forum ist eine gute Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen. Do., 19.6., 19 Uhr. Ort: Stadtwirtschaft, Schüffnerstr. 1, Chemnitz. Veranstalter: Forum Recht auf Stadt

»Globale NATO. Eine Gefahr für die gesamte Menschheit«. Vortrag und Diskussion mit Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose. Mo., 23.6., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstraße 80, München. Veranstalter: jW-Leserinitiative und andere