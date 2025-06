IMAGO/Belga

Anfang Juli wollen Sie im belgischen Bredene vier Tage lang über Marximus reden. Warum wird das nicht todlangweilig?

Weil der Marxismus das Spannendste ist, was es gibt! Es passiert viel in der Welt: ein Völkermord in Gaza, Milliarden, die in Krieg und Rüstungsindustrie investiert werden, Kürzungen bei der Arbeiterklasse weltweit … Unter den Menschen herrscht unheimlich viel Verwirrung darüber, was das alles bedeutet, was dazu führt, dass sie auf reaktionäre Ideen, die extreme Rechte und Verschwörungstheorien zurückgreifen. Um unsere turbulente Welt zu verstehen, braucht es einen Analyserahmen. Wir wollen Aktivisten, Gewerkschaftern, Arbeiterinnen und Arbeitern, jungen Menschen und Studierenden so etwas bieten. Das ist sehr faszinierend, denn es wirkt sehr emanzipatorisch. Wenn man die Welt versteht, kann man sie auch verändern. Das ist unser Motto.

Was entgegnen Sie denen, die Marxismus als altmodisch abtun?

Marxismus ist ein lebendiger, sich ständig verändernder Analyserahmen. Marx und Engels stellten im 19. Jahrhundert fest, dass die Interessen der Arbeiterklasse und die der Kapitalisten diametral entgegengesetzt sind, dass das Profitstreben alles beherrscht und wir uns ihm entgegenstellen müssen. Es ist überdeutlich, dass dies auch heute noch gilt.

Welches Programm erwartet Teilnehmer Ihrer Marxist Summer School?

Jörg Kronauer und Ulrike Eifler werden über die deutsche Militarisierung sprechen. Der Südafrikaner Jonis Ghedis Alasow wird über den Imperialismus heute aus Sicht des globalen Südens reden. Der britische Vorsitzende der Eisenbahngewerkschaften, Alex Gordon, wird das Kommunistische Manifest erklären und in seinen aktuellen Kontext stellen. Peter Mertens, Generalsekretär der PVDA, wird in der Eröffnungskonferenz über die Notwendigkeit des Sozialismus angesichts der aktuellen Militarisierung sprechen. Die Abgeordnete der PVDA im belgischen Parlament, Nadia Moscufo, wird über den Stolz sprechen, den die Arbeiterklasse zurückgewinnen muss. Es gibt sogar Podiumsdiskussionen über künstliche Intelligenz oder den Klimakampf und einen Vortrag der Britin Mary Davis über die Befreiung der Frau. Marxismus ist also aktueller denn je.

… aber keine einfache Materie. Wie bringen Sie jungen Menschen marxistische Analyse näher?

Mit 29 Jahren gehöre ich zur Palästina-Generation, wie wir sie nennen. Wir gehen auf die Straße, weil wir eine Zukunft ablehnen, in der ein Staat, der vom Imperialismus und der Komplizenschaft der USA und Europas unterstützt wird, ungestraft Völkermord begehen darf. Um in diesem Kampf effektiv zu sein, benötigen wir einen Rahmen. Wir müssen erkennen, dass ein Zusammenhang mit unserem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, besteht. Im Grunde sind alle sozialen Widersprüche und Probleme mit ihm verbunden. Wir leben nun einmal in einer Klassengesellschaft, in der die Interessen der herrschenden Klasse mit unseren eigenen kollidieren.

Was heißt das für die Praxis?

Viele Menschen beginnen eine Kampagne mit guten Absichten, werden dann aber desillusioniert, weil sie keine Orientierung haben. Der Marxismus bietet einen Rahmen, um Halt zu finden, seinen Kampf danach auszurichten und wirklich etwas zu verändern. Unzählige soziale Bewegungen und linke Parteien im Laufe der Geschichte bis zum heutigen Tag haben den Marxismus als Leitfaden.

Das Ziel der Sommerschule ist, die Grundlagen zu entdecken. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten?

Geschichte als Klassenkampf, marxistische Philosophie, politische Ökonomie heute, der Charakter des Staates und der Imperialismus. Es wird auch einen Vortrag von Anton Jäger über »Der achtzehnte Brumaire von Louis Bonaparte« von Marx geben. Den Kurs über das Kommunistische Manifest oder über Lenin und den Imperialismus empfehle ich ebenfalls.