Oakmont. Dank famoser Schläge auf den letzten Bahnen hat Golfprofi J. J. Spaun die US Open gewonnen. Als einziger Spieler blieb er bei dem Major-Turnier in Oakmont mit 279 Schlägen unter dem Platzstandard und gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Schotten Robert MacIntyre. Für den 36 Jahre alten US-Amerikaner Spaun war es der erste Major-Sieg seiner Karriere. »Ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehen und diese Trophäe in den Händen halten würde«, sagte Spaun nach seinem Triumph, für den er 4,3 Millionen US-Dollar (rund 3,73 Millionen Euro) kassierte. (dpa/jW)