Torsten Helmke Einer, der es wissen will: Veranstalter von gepflegten Kämpfen mit harten Bandagen – Burim Sylejmani

Zahlreiche Veranstalter von Profiboxkämpfen zieht es nach Berlin. Auch Sie als Promoter. Warum?

Ganz klar, Berlin ist die deutsche Hauptstadt, und der Boxsport muss in Berlin belebt werden. Wir hatten bereits 2023 in der früheren Verti Music Hall in Friedrichshain Kampfabende veranstaltet, und es war ein voller Erfolg. Unsere Veranstaltungen waren mit rund 2.000 Zuschauern immer gut besucht. Das muss einfach wiederholt werden, und wir wollen die Events etablieren.

In der Stadt gibt es längst ein Überangebot an Boxevents. Wo ist Platz für Sie als Chef der Fides Sports Promotion?

Wir glauben an unser Konzept. Wir haben uns in den vergangenen anderthalb Jahren komplett neu aufgestellt. Neues Team, neue Sportler. Die Mehrzahl unserer aktuellen Boxer war lange Zeit inaktiv. Jetzt bieten wir ihnen Aufbaukämpfe, damit sie sich erneut im Ring beweisen können und in einen Wettkampfrhythmus kommen. Wir brauchen in Zukunft attraktive Boxduelle und sportlich gute Ergebnisse. Denn nur so können wir Zuschauer dauerhaft gewinnen.

Ein erster Praxistest wird am kommenden Sonnabend sein. Im legendären Gold’s Gym in Berlin-Spandau. Was darf das Publikum von Ihrem Kampfabend »The Show Must Go On IV« erwarten?

Uns ist es mit unserem Kooperationspartner Ali Ak von Alis Fight Club gelungen, einen starken Partner wie Gold’s Gym zu überzeugen, Profiboxen in Berlin zu pushen. Im Mittelpunkt steht das mit Spannung erwartete Schwergewichtscomeback von Albon Pervizaj, der nach mehr als zweieinhalb Jahren Pause gegen den erfahrenen Hamburger Ilja Mezencev in den Ring zurückkehrt. Pervizaj ist ein Topboxer. Meiner Meinung nach der beste in Deutschland nach Agit Kabayel, der aktuell auf Platz drei der Weltrangliste geführt wird. Ich glaube, Pervizaj wird mächtig Eindruck hinterlassen. Daneben ist mit Petar Milas ein weiterer namhafter Schwergewichtler an Bord. Und auch unsere jungen Talente werden zeigen, dass sie bereit sind für die nächste Stufe.

Wie schätzen Sie die Situation des Profiboxens in Deutschland ein? Was ist notwendig, damit der Sport wieder populärer wird?

Es ist momentan sehr schwierig, weil leider kein großer deutscher TV-Sender mehr Kampfabende live überträgt. Die Promoter haben es dadurch echt nicht leicht, Sponsoren zu finden. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Veranstalter und Boxer das Niveau kaputtmachen mit dubiosen Paarungen. Das schafft kein Vertrauen und stärkt auch nicht die Fanbasis.

Es gibt aber auch seriöse Promoter, oder?

Sicher. Es gibt mit den Berliner Veranstaltern Agon Sports und KUC Boxing Promotion sowie SES Boxing aus Magdeburg richtig gute Akteure im Profibereich. Diese Promoter bemühen sich wirklich, tolle Events auf die Beine zu stellen. Bloß, von den Hochzeiten der Boxställe von Wilfried Sauerland und Klaus-Peter Kohl in den 1990er und Nullerjahren sind wir alle weit entfernt. Da müssen wir aber wieder hin.

Apropos TV-Anstalt: Sie kooperieren doch mit einer Fernsehanstalt?

Ja, wir arbeiten exklusiv mit dem öffentlichen Sender RTK im Kosovo zusammen. Deshalb haben wir als Fides Sports unseren Hauptsitz dort. Eine Zweigstelle von uns befindet sich in Deutschland. Wir wollen künftig Kampfabende im Kosovo und in Albanien veranstalten, dazu mindestens drei Events in Deutschland. Viele Matchmaker wollten im Gold’s Gym Kampfabende ausrichten, wir haben den Zuschlag für die professionelle Location bekommen. Das freut uns sehr.

Was steht nach dem Kampfabend an, welche Pläne haben Sie?

Einige. Unser Ziel ist, unsere Sportler vernünftig aufzubauen und medial nach oben zu bringen. Unsere Jungs wollen wir bestens plazieren, dafür müssen sie liefern. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Es mangelte an Leistung und Loyalität. Wir hatten viel Mühe und Geld reingesteckt, gelohnt hat sich das nicht. Jetzt, nach unserem Neustart, sind wir absolut zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein. Und: Wir wollen so schnell wie möglich Topfights organisieren, Profiboxen in Berlin voranbringen.