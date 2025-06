ISABEL INFANTES/REUTERS

In Spanien sind am Pfingstwochenende nicht nur Konservative bis Ultrarechte auf die Straße gegangen, um wegen des jüngsten Enthüllungsskandals den Rücktritt der sozialdemokratischen Regierung um Premier Pedro Sánchez zu verlangen. Mehrere tausend Demonstranten protestierten am Sonntag in der Hauptstadt Madrid auch gegen die Aufrüstung, die unter der Koalition aus PSOE und dem Linksbündnis Sumar ungekannte Dimensionen erreicht. Sánchez hatte sich jüngst sogar zum Ziel der NATO bekannt, ganze fünf Prozent des BIP dem Militär zukommen zu lassen. (jW)