Edmonton. Den Edmonton Oilers droht in der Stanley-Cup-Finalserie gegen die Florida Panthers wieder eine Niederlage. Vor den eigenen Fans unterlagen die Oilers am Sonnabend (Ortszeit) dem Titelverteidiger im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie 2:5. Edmonton liegt damit in der Serie 2:3 zurück. Die Oilers müssten das nächste Spiel in Florida gewinnen, um ein siebtes Spiel und die Rückkehr der Serie nach Kanada zu erzwingen. Vergangene Saison hatten die Oilers nach drei Niederlagen zum Start zwar ein siebtes Spiel erzwungen, dort aber 1:2 verloren. Zwei Tage nach dem Comeback in Florida, als die Oilers nach 0:3-Rückstand in der Verlängerung schließlich den Sieg holten, war in Spiel fünf von Momentum nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Panthers lagen nach dem ersten Drittel 2:0 vorne und sorgten auf den Tribünen der Eishalle für Stille bis zum bitteren Ende. (dpa/jW)