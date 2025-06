Balve. Dressurreiter Sönke Rothenberger hat sich zum zweiten Mal den Kürtitel bei den deutschen Meisterschaften gesichert. Auf Fendi setzte sich der 30 Jahre alte Team-Olympiasieger von 2016 mit 81,600 Prozent durch. Bereits 2018 hatte Rothenberger in Balve die Kür und den Grand Prix Spécial gewonnen. Damals startete der Bad Homburger mit Cosmo. »In erster Linie bin ich wirklich stolz auf mein Pferd«, sagte Rothenberger. »Wir konnten oft nicht das zeigen, was in ihm steckt.« (dpa/jW)