Nach zweijährigen Umbauarbeiten öffnete das Planetarium im Stadtpark Stromovka in Prag am vergangenen Wochenende erstmalig wieder seine Türen. Es sei eines der ersten volldigitalen LED-Planetarien der Welt, sagte eine Sprecherin. Rund 45 Millionen LEDs erstrahlen an der 22 Meter breiten Kuppel, um ein Bild des Sternenhimmels zu zeigen. Anders als in klassischen Planetarien setzt man in der tschechischen Hauptstadt nicht auf Projektoren, sondern auf selbstleuchtende Lichtquellen. Neben einer langen Lebensdauer soll sich das »LED Dome« genannte Beleuchtungssystem durch niedrige Unterhaltskosten und eine hohe Helligkeit auszeichnen. Die Gesamtkosten der Renovierung beliefen sich auf umgerechnet rund zwölf Millionen Euro. (dpa/jW)