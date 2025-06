Ingo Bengelsdorf

Eines der Themen für unseren diesjährigen Fotowettbewerb lautet »Schwarz und Weiß«. Als wäre die Welt so einfach aufgeteilt. Von Marx wissen wir, die Verhältnisse, in denen wir uns bewegen, sind dialektische. Der Satz »Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich« drückt das in seiner Einfachheit ganz gut aus. Auf der Erscheinungsebene – also dem, was wir auf dem von Ingo Bengelstorf 2024 in Prag aufgenommenen Foto sehen – ist der Obdachlose nur ein Symptom für die tiefgehende Ungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft. Wenig bis nichts erfahren wir darüber, wie gutsituiert oder abgebrannt die Menschen sind, die so offenbar achtlos an ihm vorbeisehen, deren Blick sich auf das Geschehen auf der Bühne richtet. Was dort passiert, zeigt uns das Foto nicht. Die Jury des jW-Fotowettbewerbs 2024 prämierte Ingo Bengelstorfs Foto mit dem ersten Preis in der Kategorie »Kontraste«. Sicher auch deshalb, weil das Nachdenken über dieses Bild bei jeder Betrachtung aufs neue einsetzt. Hinreichende Gründe für alle fotobegeisterten jW-Leserinnen und -Leser, sich selbst auf die Suche nach einem besonderen Bild zu machen. (mis)