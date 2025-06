Carlo Acutis, bekannt als »Influencer Gottes«, wird am 7. September heiliggesprochen. Wie der Vatikan mitteilte, hat Papst Leo XIV. die Aufnahme des 2006 gestorbenen Teenagers in das Verzeichnis der Heiligen verfügt. Acutis gilt als erster Heiliger der Internetgeneration der Millennials – also jener Menschen, die zwischen 1989 und 1999 geboren wurden. Heute wäre er 33 Jahre alt. Der in London geborene und in Mailand aufgewachsene Jugendliche entwarf Webseiten für seine Kirche und entwickelte eine Onlinedatenbank für anerkannte Wunder. (dpa/jW)