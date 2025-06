Majid Asgaripour/REUTERS Irans erstes Atomkraftwerk in Buschehr, 1.200 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran gelegen (26.10.2010)

Die sogenannten E3 (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) haben sich gemeinsam mit den USA bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) durchgesetzt. Ihre beim diese Woche in Wien tagenden Gouverneursrat eingebrachte Resolution ist am Donnerstag angenommen worden und hält fest, dass Iran sich erstmals seit fast 20 Jahren nicht an seine Verpflichtung der nuklearen Nichtverbreitung halte. Bekräftigt wurde die »Besorgnis« darüber, »dass der Iran noch immer nicht die notwendige, umfassende und eindeutige Zusammenarbeit mit der Behörde« leiste.

Teheran informierte daraufhin die UN-Überwachungsbehörde darüber, dass es die Eröffnung einer dritten Urananreicherungsanlage plane. Diese soll nach dpa-Informationen in Isfahan entstehen und unterirdisch errichtet werden. In dieser Stadt im Zentraliran bestehen bereits Atomanlagen. Inspektoren der IAEA würden den Ort in Kürze besichtigen, hieß es. Die Behörde äußerte sich vorerst nicht zu den Ankündigungen aus Teheran. Der Direktor der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammed Eslami, teilte mit, dass die neue Anlage »sicher und unverwundbar« sei. Sie sei bereits gebaut und vorbereitet, Anreicherungszentrifugen müssten noch installiert werden.

Unterdessen mehren sich die Anzeichen für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen. Nachdem Medien in Israel Anfang der Woche berichtet hatten, das Militär habe entsprechende Vorbereitungen abgeschlossen, evakuieren die USA seit Mittwoch Mitarbeiter aus der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Gleichzeitig genehmigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von Angehörigen des Militärs aus der gesamten Region, wie das emiratische Nachrichtenportal The National berichtete. Auch das Personal der US-Botschaften in Kuwait und Bahrain wurde demnach für eine Verlegung in Bereitschaft versetzt. »Sie werden verlegt, weil es ein gefährlicher Ort sein könnte«, erklärte Präsident Donald Trump. Der Iran »kann keine Atomwaffen haben. Ganz einfach, sie können keine Atomwaffe haben, das werden wir nicht zulassen«.