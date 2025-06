Frank Sorge/IMAGO Sitzplätze für eine größere Familie? Deren Reservierung im Fernverkehr soll sündhaft teuer werden

Allein die Tatsache, dass man für Sitzplätze extra zahlen muss, ist eine Unverschämtheit. Nun soll die einzige Vergünstigung, die es dafür gab, abgeschafft werden: die Familienreservierung. Bekannt wurde das bereits am Dienstag. Daraufhin gab es breite öffentliche Kritik und Empörung. Nun verkündete die Deutsche Bahn, an ihren Plänen festzuhalten: »Die Familienreservierung werden wir ab dem 15. Juni nicht mehr anbieten«, teilte eine Sprecherin gegenüber dpa am Donnerstag mit.

Gemeinsam sitzen ist in den meist übervollen Fernverkehrszügen oft nur mit Reservierung möglich. Gerade mit kleinen Kindern ist das Sitzen während der Fahrt aber auch eine Frage der Sicherheit. Ein plötzliches Ruckeln und schon ist der Kopf angeschlagen. Das zu vermeiden, wird künftig einmal mehr zur Frage des Geldbeutels. Anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung (für bis zu fünf Personen) in der zweiten Klasse sind es mit zwei Kindern künftig 22 Euro. Für Hin- und Rückweg kommen 44 Euro zusammen. Wer mehr Kinder hat, gute Nacht.

Kritik an den Plänen gab es unter anderem vom Sozialverband Deutschland, dem Fahrgastverband Pro Bahn und Greenpeace. Aber auch Politiker von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei forderten ein Umdenken der Bahn. Der Vorwurf lautete unter anderem, dass die Bahn Familien ins Auto treibe. Allein fünf Petitionen bei Change.org fordern die Beibehaltung der Familienreservierung. In einer heißt es: »Sitzplatzreservierungen sind für Familien vor allem mit kleinen Kindern keine Frage des Luxus. Sie sind schlichtweg notwendig.«

Erst im November hatte eine Ankündigung der Bahn, die Aushänge der Ankunftspläne in den Bahnhöfen zu streichen, heftige Kritik ausgelöst. Nach Widerspruch lenkte die Bahn ein. Man nehme »die Kritik von Öffentlichkeit und Verbänden ernst«, hieß es.

Teurer wird am Sonntag auch die »normale« Reservierung. Der Preis für eine Platzkarte in der zweiten Klasse steigt um 30 Cent auf 5,50 Euro. Und was die Bahn außerdem gegenüber dpa sagte, klingt fast wie die Androhung weiterer Teuerungen: »Wir wollen die Mitnahme von Kindern und Jugendlichen auch weiterhin kostenfrei anbieten.« Klar sei aber auch: »Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns aktuell befinden, müssen wir unsere Angebote wirtschaftlich tragbar gestalten.«