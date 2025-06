Amit Dave/REUTERS

Ein Großraumjet der »Air India« ist am Donnerstag mittag kurz nach dem Start in der indischen Metropole Ahmedabad abgestürzt. Die Ursache blieb zunächst unklar. An Bord der allgemein als zuverlässig geltenden Boeing vom Typ »Dreamliner«, die London zum Ziel hatte, befanden sich 242 Passagiere aus Indien, Großbritannien, Kanada und Portugal sowie zwölf Crewmitglieder. Medienberichte sprachen von vielen Todesopfern. Auch mindestens fünf Medizinstudenten seien gestorben, als ihr Wohnheim von der abstürzenden Maschine getroffen wurde. (dpa/jW)