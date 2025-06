Düsseldorf. Timo Boll wird nach seinem Karriereende am kommenden Sonntag offiziell »Botschafter des deutschen Tischtennis«. Das gab Wolfgang Dörner als neuer Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf bekannt. In dieser Funktion soll der 44 Jahre alte Boll seine »Strahlkraft« unter anderem bei künftigen EM- oder WM-Bewerbungen des Verbands nutzen. Boll ist der erste Spieler, Trainer oder Funktionär, der eine solche Position beim DTTB übernimmt. An diesem Sonntag spielt Boll beim Bundesliga-Playoff-Finale zwischen seinem Klub Borussia Düsseldorf und dem deutschen Pokalsieger TTF Ochsenhausen in Frankfurt am Main das letzte Match seiner fast 30jährigen Karriere. Für Boll geht es um seinen 15. Meistertitel mit Düsseldorf. (dpa/jW)