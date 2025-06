NTB/IMAGO Magnus Carlsen (l.) trifft auf Gukesh Dommaraju

Für ihn war es ein Heimspiel: Der norwegische Weltranglistenerste Magnus Carlsen trug bei der 13. Auflage des Norway-Chess-Superturniers vom 26. Mai bis zum 6. Juni 2025 in Stavanger bereits zum siebten Mal die Siegespalme davon. Carlsen gab seinen fünf starken Konkurrenten dabei nur hauchdünn das Nachsehen. In der zehnten und letzten Runde stand der 34jährige Weltranglistenerste als Nachziehender zeitweise auf Verlust gegen den Inder Arjun Erigaisi. Die Spannung war für seine zahlreichen norwegischen Fans nahezu unerträglich. Bei heterogener Materialverteilung ohne Dame agierend, stellte Carlsen seinen formidablen Opponenten jedoch vor so viele Probleme, dass er am Ende ein Remis retten konnte. Obwohl Carlsen die anschließende Armageddon-Partie verlor, genügten ihm die erreichten 16 Punkte, um Fabiano Caruana (USA) um einen halben sowie den neuen Weltmeister Dommaraju Gukesh (Indien) um eineinhalb Zähler zu distanzieren. Zwei Zähler hinter Carlsen kam Hikaru Nakamura (USA) auf dem undankbaren vierten Rang ein. Für Erigaisa blieb mit 13 Punkten der fünfte Platz, während der Chinese Wei Yi mit 9,5 Zählern das Tabellenende zierte. Mit seinem Triumph konnte Carlsen seine Position als bester Spieler der Welt ein weiteres Mal untermauern.

Die Dramaturgie des Turniers hätte einem Hitchcock-Thriller zur Ehre gereicht. Vor dem Finaldurchgang besaßen neben dem führenden Carlsen noch drei weitere Akteure Aussichten auf den Turniersieg. Carlsen profitierte schließlich davon, dass Gukesh in einer ebenfalls engen Partie Caruana unterlag. Caruana katapultierte sich damit an Gukesh vorbei und wäre bei einer Niederlage Carlsens sogar selbst der Gewinner gewesen. So reichte es für ihn immerhin für Silber. Der in Lauerposition befindliche Nakamura hätte für einen Podestplatz gegen Wei Yi gewinnen müssen, doch er kam nicht über ein Unentschieden hinaus und verlor die anschließende Armageddon-Partie.

Das Schachereignis des Jahres bezog seinen Reiz zum einen daraus, dass alle Spieler auf den ersten fünf Plätzen der Weltrangliste versammelt waren und ihre Kräfte im klassischen Schach maßen. Auch Wei Yi, der derzeit neuntbeste Spieler, war in diesem erlauchten Kreis durchaus gut aufgehoben. Desweiteren erwarteten die Schachaficionados sehnsüchtig die beiden Duelle zwischen dem Spitzenreiter des Weltklassements Magnus Carlsen und dem 18jährigen Dommaraju Gukesh, der nach Carlsens Demission durch seinen Matchsieg gegen Ding Liren (China) im vergangenen Dezember zum amtierenden Weltmeister wurde.

Das Turnier begann gleich in der ersten Runde mit einem Paukenschlag, als Carlsen mit einer faszinierenden Königswanderung den Nachstellungen von Gukeshs Dame entkam und selbst den König des Inders zu Tode hetzte. In der Begegnung des zweiten Durchgangs sah Carlsen bereits wie der sichere Sieger aus, doch dann verrechnete er sich und verlor sogar noch.

Der innovative Modus des Turniers förderte das Zustandekommen spannender Begegnungen. Die sechs Teilnehmer trafen im klassischen Schach doppelrundig aufeinander, so dass jeder Spieler einmal die weißen und einmal die schwarzen Steine führte. Wie im Fußball wurde ein Sieg in der klassischen Partie mit drei Punkten für den Gewinner honoriert, während der Verlierer komplett leer ausging. Bei einem Remis hatten beide Spieler einen Punkt sicher, doch schloss sich in diesem Fall eine zusätzliche Armageddon-Partie an. Dafür erhielt Weiß zehn Minuten und Schwarz sieben Minuten Bedenkzeit. Beide Opponenten bekamen einen Zeitaufschlag von einer Sekunde pro Zug, jedoch erst ab dem 41. Zug. Der Sieger dieser Begegnung erhielt einen weiteren halben Zähler.